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Польща посилить охорону кордону з Росією, - Моравецький

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща посилить заходи безпеки на польсько-російському кордоні в районі Калінінградської області.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

"Ми зміцнюємо безпеку вздовж усього польсько-російського кордону, з Калінінградською областю на півночі Польщі. Ми забезпечуємо цю безпеку і будемо забезпечувати її так само, як і на польсько-білоруському кордоні", - заявив він.

Прем'єр додав, що відповідні фізичні та електронні заходи безпеки будуть побудовані на всій прикордонній смузі з РФ.

"Це називається периметрія. Ми розвиваємо цю периметрію. Ми посилимо присутність прикордонників і всіх служб. Тут будуть розміщені сучасні підрозділи, сучасна зброя. Вони забезпечать зміцнення безпеки населення", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща використовує досвід України у побудові власної протиповітряної оборони.

Крім того, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв , що в країні збудують склади для тисяч одиниць військової техніки.

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