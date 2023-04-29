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Польша усилит охрану границы с Россией, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша усилит меры безопасности на польско-российской границе в районе Калининградской области.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Мы укрепляем безопасность вдоль всей польско-российской границы, с Калининградской областью на севере Польши. Мы обеспечиваем эту безопасность и будем обеспечивать ее так же, как и на польско-белорусской границе", - заявил он.

Премьер добавил, что соответствующие физические и электронные меры безопасности будут построены на всей пограничной полосе с РФ.

"Это называется периметрия. Мы развиваем эту периметрию. Мы усилим присутствие пограничников и всех служб. Здесь будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат укрепление безопасности населения", - сказал Моравецкий.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша использует опыт Украины в построении собственной противовоздушной обороны.

Кроме того, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в стране построят склады для тысяч единиц военной техники.

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