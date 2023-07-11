Польща пообіцяла надати інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16

Польща пообіцяла надати інфраструктуру і курси для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Польщі у Twitter .

"Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів", - заявив він.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.

Спочатку президент Володимир Зеленський сподівався, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати за шість-сім місяців. Однак нещодавно він повідомив, що деякі країни затягують із графіками тренувань українських пілотів.

Сьогодні на саміті НАТО 11 країн створили коаліцію з навчання українських пілотів на F-16.

При цьому виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться у серпні у Данії.

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