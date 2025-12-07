Польща подала у розшук Інтерполу двох українців, підозрюваних у диверсії

Диверсія на залізниці у Польщі

Нагадаємо, у середині листопада в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на ключовому маршруті до кордону з Україною.

Машиніст помітив дефект біля станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства. Як з'ясувалося, колії були пошкоджені через вибух.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, польські військові додатково перевірять ще близько 120 км залізничних шляхів, що ведуть до українського кордону.

Зазначається, що російські спецслужби причетні до організації вибухів на польській залізниці, через яку транспортувалась допомога від союзників в Україну.

18 листопада польські правоохоронні органи встановили осіб, причетних до актів диверсії на залізниці. Ними виявилися два громадянина України, завербовані російськими шпигунами у Європі - Євгеній Іванов та Олександр Кононов.

Обом вдалося втекти до Білорусі, тому окружний суд у Варшаві видав ордери на їх арешт.