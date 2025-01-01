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Польша начинает председательство в Совете ЕС. Сибига рассказал, чего ожидает Украина

Киев, Среда 01 января 2025 15:16
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Польша начинает председательство в Совете ЕС. Сибига рассказал, чего ожидает Украина Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польша будет председательствовать в Совете ЕС в ближайшие полгода. Украина ожидает сотрудничества, чтобы продвигать вопросы евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Он отметил, что Украина рассчитывает на лидерство, принципиальность и решительность Польши. Сибига пожелал Варшаве успехов в укреплении Европы.

Глава МИД также обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому и заявил, что надеется на тесное сотрудничество с ним, чтобы продвигать повестку дня Украина-ЕС.

"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам процесса скрининга", - подчеркнул Сибига.

Напомним, до Польши во втором полугодии 2024 года в Совете ЕС председательствовала Венгрия. После Польши председательствовать в ЕС будет Дания.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина ожидает помощи Варшавы по евроинтеграции во время ее председательства в Совете ЕС. При этом он отметил, что Украине важна экспертная помощь польской стороны в обучении специалистов.

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