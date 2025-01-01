Польша начинает председательство в Совете ЕС. Сибига рассказал, чего ожидает Украина

Польша будет председательствовать в Совете ЕС в ближайшие полгода. Украина ожидает сотрудничества, чтобы продвигать вопросы евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Он отметил, что Украина рассчитывает на лидерство, принципиальность и решительность Польши. Сибига пожелал Варшаве успехов в укреплении Европы. Глава МИД также обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому и заявил, что надеется на тесное сотрудничество с ним, чтобы продвигать повестку дня Украина-ЕС. "Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам процесса скрининга", - подчеркнул Сибига.