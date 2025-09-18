Польща почала тестувати біометричний контроль: українців попередили про черги на кордоні

За його словами, ЄС готується до впровадження нової системи фіксації перетину кордону, яка діятиме у всіх країнах Шенгенської зони. На початку її роботи час оформлення громадян може збільшитися, оскільки необхідно зафіксувати біометричні дані громадян, які в’їжджають у Польщу.

Він зазначає, що Польща почала тестувати нову систему для того, щоб надалі вона працювала ефективніше і швидше та не створювала черг. Повноцінно система має запрацювати у жовтні.

Він порадив українцям заздалегідь планувати більше часу на перетин кордону у напрямку Польщі.