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Польща почала спецоперацію на кордоні з Калінінградською областю через загрозу диверсій

16:02 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: польські військові (Getty Images)

Польща розгорнула спецоперацію поблизу кордону з Калінінградською областю РФ після попереджень про можливі диверсії. До заходів залучили військових і спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Про створення спеціального штабу в Головному управлінні поліції розповів його керівник Марек Боронь. За його словами, операція охоплює Вармінсько-Мазурське воєводство та Підляшшя і має превентивний характер.

Рішення посилити безпеку ухвалили після отримання інформації про можливі диверсійні акти на кордоні з Калінінградською областю Росії. Боронь пов'язав ці заходи із загальною безпековою ситуацією в країні, зокрема ризиками саботажу, гібридної злочинності та діяльністю східних спецслужб.

Операцію координують із командного пункту в Головному управлінні поліції. До неї також залучили воєводські управління поліції в Ольштині та Білостоці.

Чому Польща посилила охорону кордону

Минулого тижня польська влада отримала попередження від Військової розвідки та спецслужб країн-союзників. За їхньою інформацією, на кордоні з Росією можуть відбутися диверсійні дії. Зокрема, не виключають спроб проникнення на польську територію озброєних угруповань.

У відповідь на ці повідомлення до прикордонних районів перекинули додаткові сили поліції з кількох воєводств.

"Поліція забезпечує безпеку Кролевецького округу на випадок можливих подій, які могли б призвести до диверсійних актів", - сказав Боронь.

За словами головного коменданта поліції, на місці працює значна кількість правоохоронців. До операції також долучили антитерористичні підрозділи. Поліція координує дії з військом, прикордонною службою та спецслужбами.

Окремо Марек Боронь заперечив, що перекидання силовиків і посилення заходів безпеки пов'язані з кризою навколо Конституційного суду Польщі.

Нагадаємо, останнім часом у Польщі фіксують випадки ймовірної розвідувальної та диверсійної діяльності, пов'язаної з Росією.

Зокрема, 30 жовтня у місті Свідниця затримали 55-річного громадянина РФ, якого підозрюють у роботі на іноземну розвідку. Чоловік фотографував потяги та залізничну інфраструктуру.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) попереджали, що Росія може посилити диверсійну діяльність у Польщі взимку.

Серед потенційних цілей вони назвали залізничну та логістичну інфраструктуру, а також маршрути, якими західна допомога надходить до України.

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