Польща почала спецоперацію на кордоні з Калінінградською областю через загрозу диверсій

Польща розгорнула спецоперацію поблизу кордону з Калінінградською областю РФ після попереджень про можливі диверсії. До заходів залучили військових і спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Про створення спеціального штабу в Головному управлінні поліції розповів його керівник Марек Боронь. За його словами, операція охоплює Вармінсько-Мазурське воєводство та Підляшшя і має превентивний характер.
Рішення посилити безпеку ухвалили після отримання інформації про можливі диверсійні акти на кордоні з Калінінградською областю Росії. Боронь пов'язав ці заходи із загальною безпековою ситуацією в країні, зокрема ризиками саботажу, гібридної злочинності та діяльністю східних спецслужб.
Операцію координують із командного пункту в Головному управлінні поліції. До неї також залучили воєводські управління поліції в Ольштині та Білостоці.
Минулого тижня польська влада отримала попередження від Військової розвідки та спецслужб країн-союзників. За їхньою інформацією, на кордоні з Росією можуть відбутися диверсійні дії. Зокрема, не виключають спроб проникнення на польську територію озброєних угруповань.
У відповідь на ці повідомлення до прикордонних районів перекинули додаткові сили поліції з кількох воєводств.
"Поліція забезпечує безпеку Кролевецького округу на випадок можливих подій, які могли б призвести до диверсійних актів", - сказав Боронь.
За словами головного коменданта поліції, на місці працює значна кількість правоохоронців. До операції також долучили антитерористичні підрозділи. Поліція координує дії з військом, прикордонною службою та спецслужбами.
Окремо Марек Боронь заперечив, що перекидання силовиків і посилення заходів безпеки пов'язані з кризою навколо Конституційного суду Польщі.
Нагадаємо, останнім часом у Польщі фіксують випадки ймовірної розвідувальної та диверсійної діяльності, пов'язаної з Росією.
Зокрема, 30 жовтня у місті Свідниця затримали 55-річного громадянина РФ, якого підозрюють у роботі на іноземну розвідку. Чоловік фотографував потяги та залізничну інфраструктуру.
Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) попереджали, що Росія може посилити диверсійну діяльність у Польщі взимку.
Серед потенційних цілей вони назвали залізничну та логістичну інфраструктуру, а також маршрути, якими західна допомога надходить до України.