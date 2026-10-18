Росія може посилити диверсії в Польщі взимку: в ISW назвали ймовірні цілі

Росія може активізувати диверсії та провокації в Польщі взимку 2026–2027 років. Імовірними цілями можуть стати залізнична й логістична інфраструктура, а також маршрути постачання західної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівєра 16 жовтня заявив, що взимку у Європі може суттєво зрости кількість гібридних операцій.

За його оцінкою, йдеться, зокрема, про можливі повітряні атаки на інфраструктуру, адміністративні установи та цивільні об'єкти. Імовірно, серед загроз можуть бути й атаки безпілотників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи ці попередження, заявив, що польська, українська та союзницькі розвідки вказують на можливість певної ескалації до Святвечора.

За словами Туска, Росія може посилити спроби саботажу та провокації. Серед потенційних цілей він назвав маршрути транспортування газу, нафти й продовольства до України, а також логістичну та залізничну інфраструктуру поблизу польсько-українського кордону.

Польський прем'єр також припустив, що Москва намагатиметься перевірити реакцію Варшави на такі дії.

На думку аналітиків, Кремль може розраховувати, що спроби саботажу в європейських країнах ускладнять постачання західної допомоги Україні та відвернуть увагу партнерів Києва від підтримки української армії.