У Польщі затримали росіянина, який фотографував потяги та залізничну інфраструктуру
У Польщі затримали громадянина Росії, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідслужби. Він фотографував потяги та залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
55-річного росіянина затримали співробітники поліції у місті Свідніца.
Поліція Нижньосілезького воєводства повідомила, що чоловіка затримали, коли він фотографував потяги, які проїжджали повз, а також залізничну інфраструктуру міста.
На пристроях росіянина правоохоронці виявили велику кількість файлів на подібну тематику, зокрема: фотодокументацію різних місцевостей та важливих транспортних об’єктів не лише на території Польщі.
Чоловіку висунули звинувачення у тому, що він здійснював діяльність на користь іноземної розвідки проти Польщі.
Поліцейські вилучили електронне та фотообладнання, мобільні телефони, ноутбуки, портативні та зовнішні жорсткі диски великої місткості, а також кілька різних документів, що посвідчують особу.
Нагадаємо, раніше у Польщі затримали 25-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до групи, що могла готувати диверсії на замовлення Росії. Справу пов'язують, зокрема, з підпалом оборонного підприємства в Румунії.