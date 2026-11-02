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Польша начала спецоперацию на границе с Калининградской областью из-за угрозы диверсий

16:02 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: польские военные (Getty Images)

Польша развернула спецоперацию у границы с Калининградской областью РФ после предупреждений о возможных диверсиях. К мерам привлекли военных и спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

О создании специального штаба в Главном управлении полиции рассказал его руководитель Марек Боронь. По его словам, операция охватывает Варминско-Мазурское воеводство и Подляшье и носит превентивный характер.

Решение усилить безопасность было принято после получения информации о возможных диверсионных актах на границе с Калининградской областью России. Боронь связал эти меры с общей ситуацией в стране, в частности рисками саботажа, гибридной преступности и деятельностью восточных спецслужб.

Операцию координируют по командному пункту в Главном управлении полиции. К ней привлекли воеводские управления полиции в Ольштыне и Белостоке.

Почему Польша усилила охрану границы

На прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Военной разведки и спецслужб стран-союзников. По их информации, на границе с Россией могут произойти диверсионные действия. В частности, не исключают попыток проникновения на польскую территорию вооруженных группировок.

В ответ на эти сообщения в приграничные районы перебросили дополнительные силы полиции из нескольких воеводств.

"Полиция обеспечивает безопасность Кролевецкого округа на случай возможных событий, которые могли бы привести к диверсионным актам", – сказал Боронь.

По словам главного коменданта полиции, на месте работает значительное количество правоохранителей. К операции также были присоединены антитеррористические подразделения. Полиция координирует действия с войском, пограничной службой и спецслужбами.

Отдельно Марек Боронь возразил, что опрокидывание силовиков и усиление мер безопасности связаны с кризисом вокруг Конституционного суда Польши.

Напомним, в последнее время в Польше фиксируют случаи предполагаемой разведывательной и диверсионной деятельности, связанной с Россией.

В частности, 30 октября в городе Свидница задержали 55-летнего гражданина РФ, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Мужчина фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) предупреждали, что Россия может усилить диверсионную деятельность в Польше зимой.

Среди потенциальных целей они назвали железнодорожную и логистическую инфраструктуру, а также маршруты, по которым западная помощь поступает в Украину.

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