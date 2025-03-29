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Польща може запровадити обов’язкову військову підготовку через загрозу з боку Росії

Субота 29 березня 2025 17:08
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Польща може запровадити обов’язкову військову підготовку через загрозу з боку Росії Фото: Польща розглядає обов’язкову військову підготовку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Польща може запровадити обов’язкову військову підготовку через зростаючу загрозу з боку Росії. Військове навчання охопить всі верстви населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskіe Radio.

У Польщі обговорюють питання призупинення обов'язкової військової служби. Генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил Польщі, заявив, що це неминучий крок для створення необхідного резерву.

За його словами, приклад Фінляндії демонструє ефективну модель формування резервістів: при населенні 5,5 мільйона осіб країна має майже мільйон резервістів. У Польщі це мало б означати 7 мільйонів резервістів, тоді як наразі їхня кількість становить лише 300 тисяч.

Кліш наголошує, що підготовка солдата займає щонайменше 40 днів, і важливо знайти баланс між військовими потребами та економічними можливостями країни. Він вважає, що призупинення строкової служби є неминучим рішенням.

Іншу позицію висловлює бригадний генерал Ярослав Крашевський, який підтримує відновлення військового призову. На його думку, військова підготовка повинна бути обов’язковою для всіх, а термін служби має становити шість місяців. Він також пропонує включити до призову жінок за аналогією з Ізраїлем.

Військова підготовка

Замість обов’язкової слубжи у 2026 році Польща планує впровадити програму добровільної військової підготовки. Міністерство національної оборони та Генштаб працюють над її деталями.

Передбачено короткі ознайомчі курси для цивільного населення, підвищення кваліфікації для військових резервістів і місячне навчання для осіб без досвіду.

Крім того, ініціативи "Канікули з армією", "Навчайся з армією" та "Тренуйся з армією" спрямовані на залучення молоді та дорослих до військової підготовки. Програми поєднують теоретичне навчання з практичними навичками, такими як стрільба, рукопашний бій, тактична медицина та цивільна оборона.

Реформа військової підготовки в Польщі є відповіддю на зростаючу загрозу з боку Росії та Білорусі, а також на необхідність зміцнення обороноздатності країни.

Нагадаємо, що Польща здатна тримати оборону від ворожого нападу протягом одного-двох тижнів, поки не надійде допомога союзників з НАТО.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський заявив, що все залежить від ситуації, яка може виникнути під час зустрічі з противником.

Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив: наразі Росія не здатна перемогти Україну без зовнішньої допомоги. Однак у разі захоплення України та її ресурсів, Росія отримає значну перевагу в силовому балансі.

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