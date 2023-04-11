Польша построит склады для тысяч единиц военной техники НАТО, - Моравецкий

Польша планирует построить на своей территории склады вооружений на несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Это должно повысить безопасность страны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По словам Моравецкого, во время председательства Польши в Европейском союзе страна создаст трансатлантическое партнерство, в ходе которого отношения ЕС и США будут в приоритете.

Премьер объяснил, что безопасность Польши основывается на двух столбах:

экономическом сотрудничестве;

сотрудничестве в области обороны.

Во время своего визита в США Моравецкий рассчитывает укрепить оба вышеупомянутых столба. Также он намерен расширить оружейные контракты Польши и Штатов.

"Я не только посещу заводы по производству вооружений, но и поговорю о финансовых вопросах. Всем известно, что сам заказ - это не самое сложное, самое сложное - построить финансирование, чтобы иметь возможность выполнить заказ вовремя. Такие переговоры будут проходить на американском финансовом рынке, и я в них буду участвовать", - добавил Моравецкий.

Также премьер добавил, что Польша продолжит строительство складов вооружения. Вместе с США Варшава создаст логистические комплексы и объекты для оборудования.

"Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повидзе и других местах в Польше. Это повысит нашу безопасность", - добавил премьер.