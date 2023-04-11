ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша построит склады для тысяч единиц военной техники НАТО, - Моравецкий

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 13:35
Польша построит склады для тысяч единиц военной техники НАТО, - Моравецкий Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша планирует построить на своей территории склады вооружений на несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Это должно повысить безопасность страны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам Моравецкого, во время председательства Польши в Европейском союзе страна создаст трансатлантическое партнерство, в ходе которого отношения ЕС и США будут в приоритете.

Премьер объяснил, что безопасность Польши основывается на двух столбах:

  • экономическом сотрудничестве;
  • сотрудничестве в области обороны.

Во время своего визита в США Моравецкий рассчитывает укрепить оба вышеупомянутых столба. Также он намерен расширить оружейные контракты Польши и Штатов.

"Я не только посещу заводы по производству вооружений, но и поговорю о финансовых вопросах. Всем известно, что сам заказ - это не самое сложное, самое сложное - построить финансирование, чтобы иметь возможность выполнить заказ вовремя. Такие переговоры будут проходить на американском финансовом рынке, и я в них буду участвовать", - добавил Моравецкий.

Также премьер добавил, что Польша продолжит строительство складов вооружения. Вместе с США Варшава создаст логистические комплексы и объекты для оборудования.

"Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повидзе и других местах в Польше. Это повысит нашу безопасность", - добавил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным канцелярии премьера Польши, уже на этой неделе Моравецкий посетит США. Он намерен провести переговоры с представителями американской оборонной промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Соединенные Штаты Америки
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года