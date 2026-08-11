Польща побудує для Швеції 45 важких машин технічної допомоги на шасі Scania

Збройні сили Швеції отримають 45 важких броньованих машин технічної допомоги та евакуації, повністю спроєктованих і виготовлених у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog .

Що вміє нова машина технічної допомоги

Автомобіль здатний буксирувати військові легкові машини, вантажівки та автобуси, а також тримати причепи вагою до 38 тонн на швидкості щонайменше 40 км/год по асфальту. У поєднанні з причепом машина може перевозити вантажі масою до 70 тонн - цього достатньо для евакуації найважчих колісних і гусеничних машин, включно з пошкодженими бронетранспортерами.

За гідравлічну частину відповідає підйомно-буксирувальний пристрій, який дозволяє тягнути пошкоджену техніку в напівпіднятому положенні. Фактично захоплюючи її за колеса, вісь або штатні точки евакуації, а не волочачи по землі.

У короткій конфігурації стріли система витримує до 16 тонн, у виняткових випадках - до 20 тонн, а на повністю висунутій стрілі - близько 9 тонн. Окрема лебідка шведського виробника Sepson передає зусилля безпосередньо на раму шасі, а не через надбудову, що покликано зберігати стійкість машини під час важких динамічних навантажень.

Як Польща виграла контракт у шведського виробника

Директор з військових проєктів Szczęśniak Даріуш Налепа назвав контракт прикладом співпраці польських підприємств для вимогливого іноземного замовника. За його словами, попри високі вимоги шведського клієнта, компанії вдалося за приблизно 12 місяців спроєктувати, виготовити та провести експлуатаційні випробування важкої машини евакуації.

Перевірку конструкції та ефективності машини провів Військовий інститут бронетанкової та автомобільної техніки в Суленювку - польська дослідна установа, що оцінює стійкість, керованість і можливості евакуації військової техніки.

Ключовий представник PONAR Wadowice Кшиштоф Которович зазначив, що більшість вузлів машини - не готові рішення "з полиці", а розробки, створені спеціально під цю програму інженерами обох компаній.

Президент правління PONAR Wadowice Марек Варзеха додав, що співпраця показала, чого можна досягти, поєднавши досвід у гідравліці з практикою Szczęśniak у створенні спецтехніки для рятувальних служб, армії та пожежних підрозділів.

Контракт зі Швецією діє в межах чотирирічної рамкової угоди, укладеної в лютому 2025 року на перші 10 машин, яку в березні 2026-го розширили ще на 35 одиниць.