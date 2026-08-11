Польша построит для Швеции 45 тяжелых машин технической помощи на шасси Scania

Вооруженные силы Швеции получат 45 тяжелых бронированных машин технической помощи и эвакуации полностью спроектированных и изготовленных в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .

Что умеет новая машина технической помощи

Автомобиль способен буксировать военные легковые машины, грузовики и автобусы, а также держать прицепы весом до 38 тонн на скорости не менее 40 км/ч по асфальту. В сочетании с прицепом машина может перевозить грузы массой до 70 тонн - этого достаточно для эвакуации тяжелых колесных и гусеничных машин, включая поврежденные бронетранспортеры.

За гидравлическую часть отвечает подъемно-буксировочное устройство, позволяющее тянуть поврежденную технику в полуподнятом положении. Фактически захватывая ее за колеса, ось или штатные точки эвакуации, а не волоча по земле.

В короткой конфигурации стрелы система выдерживает до 16 тонн, в исключительных случаях – до 20 тонн, а на полностью выдвинутой стреле – около 9 тонн. Отдельная лебедка шведского производителя Sepson передает усилия непосредственно на раму шасси, а не через надстройку, призванную сохранять устойчивость машины во время тяжелых динамических нагрузок.

Как Польша выиграла контракт у шведского производителя

Директор по военным проектам Szczęśniak Дариуш Налепа назвал контракт примером сотрудничества польских предприятий для требовательного иностранного заказчика. По его словам, несмотря на высокие требования шведского клиента, компании удалось примерно за 12 месяцев спроектировать, изготовить и провести эксплуатационные испытания тяжелой машины эвакуации.

Проверку конструкции и эффективности машины провел Военный институт бронетанковой и автомобильной техники в Суленювке – польское исследовательское учреждение, оценивающее устойчивость, управляемость и эвакуацию военной техники.

Ключевой представитель PONAR Wadowice Кшиштоф Которович отметил, что большинство узлов машины – не готовые решения "с полки", а разработки, созданные специально под эту программу инженерами обеих компаний.

Президент правления PONAR Wadowice Марек Варзеха добавил, что сотрудничество показало, чего можно достичь, соединив опыт в гидравлике с практикой Szczęśniak в создании спецтехники для спасательных служб, армии и пожарных подразделений.

Контракт со Швецией действует в рамках четырехлетнего рамочного соглашения, заключенного в феврале 2025 года на первые 10 машин, которое в марте 2026-го расширили еще на 35 единиц.