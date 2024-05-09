Польща побудує бункери і викопає траншеї на кордоні з РФ і Білоруссю, - Міноборони

У чиновника уточнили, чи повинна Польща почати будувати бункери, рити рови і траншеї на кордоні з Білоруссю і Росією.

У відповідь він погодився і повідомив, що керівництво Польщі готує план з будівництва бункерів і риття траншей. Також він повідомив, що за фактом Польща вже зміцнює свій кордон.

"Ми ремонтуємо і зміцнюємо греблю, у Підляському воєводстві є військова група. Люблінське, Мазовецьке, Вармінсько-Мазурське воєводства, наявність армії, наявність союзних військ", - сказав він і додав, що відбувається комплексна робота.