Польща побудує бункери і викопає траншеї на кордоні з РФ і Білоруссю, - Міноборони

Польща планує продовжувати зміцнювати свою територію біля кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. Йдеться, зокрема, і про будівництво бункерів.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio ZET.
У чиновника уточнили, чи повинна Польща почати будувати бункери, рити рови і траншеї на кордоні з Білоруссю і Росією.
У відповідь він погодився і повідомив, що керівництво Польщі готує план з будівництва бункерів і риття траншей. Також він повідомив, що за фактом Польща вже зміцнює свій кордон.
"Ми ремонтуємо і зміцнюємо греблю, у Підляському воєводстві є військова група. Люблінське, Мазовецьке, Вармінсько-Мазурське воєводства, наявність армії, наявність союзних військ", - сказав він і додав, що відбувається комплексна робота.
Після вторгнення в Україну керівництво Польщі занепокоїлося власною безпекою і повідомило про плани зміцнити оборону кордонів із Росією та Білоруссю.
Минулого року в Польщі ухвалили рішення зміцнити кордон із Білоруссю, але тоді причиною цього стали найманці ПВК "Вагнера".
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