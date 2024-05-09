Польша построит бункеры и выкопает траншеи на границе с РФ и Беларусью, - Минобороны

У чиновника уточнили, должна ли Польша начать строить бункеры, рыть рвы и траншеи на границе с Беларусью и Россией.

В ответ он согласился и сообщил, что руководство Польши готовит план по строительству бункеров и рытью траншей. Также он сообщил, что по факту Польша уже укрепляет свою границу.

"Мы ремонтируем и укрепляем плотину, в Подляском воеводстве есть военная группа. Люблинское, Мазовецкое, Варминско-Мазурское воеводства, наличие армии, наличие союзных войск", - сказал он и добавил, что происходит комплексная работа.