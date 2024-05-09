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Польща побудує бункери і викопає траншеї на кордоні з РФ і Білоруссю, - Міноборони

Польща, Четвер 09 травня 2024 22:30
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Польща побудує бункери і викопає траншеї на кордоні з РФ і Білоруссю, - Міноборони Архівне фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (GettyImagеs)
Автор: Дмитро Браславський

Польща планує продовжувати зміцнювати свою територію біля кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. Йдеться, зокрема, і про будівництво бункерів.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio ZET.

У чиновника уточнили, чи повинна Польща почати будувати бункери, рити рови і траншеї на кордоні з Білоруссю і Росією.

У відповідь він погодився і повідомив, що керівництво Польщі готує план з будівництва бункерів і риття траншей. Також він повідомив, що за фактом Польща вже зміцнює свій кордон.

"Ми ремонтуємо і зміцнюємо греблю, у Підляському воєводстві є військова група. Люблінське, Мазовецьке, Вармінсько-Мазурське воєводства, наявність армії, наявність союзних військ", - сказав він і додав, що відбувається комплексна робота.

Польща готується на випадок війни з Росією

Після вторгнення в Україну керівництво Польщі занепокоїлося власною безпекою і повідомило про плани зміцнити оборону кордонів із Росією та Білоруссю.

Минулого року в Польщі ухвалили рішення зміцнити кордон із Білоруссю, але тоді причиною цього стали найманці ПВК "Вагнера".

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