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Польша построит бункеры и выкопает траншеи на границе с РФ и Беларусью, - Минобороны

Польша, Четверг 09 мая 2024 22:30
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Польша построит бункеры и выкопает траншеи на границе с РФ и Беларусью, - Минобороны Архивное фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (GettyImagеs)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша планирует продолжать укреплять свою территорию у границы с Российской Федерацией и Беларусью. Речь идет, в частности, и о строительстве бункеров.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio ZET.

У чиновника уточнили, должна ли Польша начать строить бункеры, рыть рвы и траншеи на границе с Беларусью и Россией.

В ответ он согласился и сообщил, что руководство Польши готовит план по строительству бункеров и рытью траншей. Также он сообщил, что по факту Польша уже укрепляет свою границу.

"Мы ремонтируем и укрепляем плотину, в Подляском воеводстве есть военная группа. Люблинское, Мазовецкое, Варминско-Мазурское воеводства, наличие армии, наличие союзных войск", - сказал он и добавил, что происходит комплексная работа.

Польша готовится на случай войны с Россией

После вторжения в Украину руководство Польши обеспокоилось собственной безопасностью и сообщило о планах укрепить оборону границ с Россией и Беларусью.

В прошлом году в Польше было принято решение укрепить границу с Беларусью, но тогда причиной этого стали наемники ЧВК "Вагнера".

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