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Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ на фронті. Закликає союзників, приватні, державні й іноземні компанії прийняти виклик.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я закликаю приватні компанії, державні компанії, іноземні компанії... Швидко прийняти виклик і створити нові заводи з виробництва боєприпасів на території Польщі", - сказав він під час пресконференції.

За словами прем'єра, Польща планує виділити 2 млрд (462,5 млн доларів) на інвестиції з бюджету.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Моравецький стверджував, що польські державні та приватні підприємства збільшать виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, контрнаступ ЗСУ має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.

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