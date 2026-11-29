За словами інсайдерів видання, у Варшаві вже намагаються спрогнозувати дії Росії. Польська влада схиляється до думки, що ворог здійснить обмежене вторгнення, під час якого може спробувати захопити невеликий населений пункт поблизу кордону в Литві, Латвії або Естонії.

В уряді Польщі розглядають два можливі варіанти реагування на такий розвиток подій:

надати країнам Балтії лише гуманітарну допомогу;

безпосередньо долучитися до протидії російській агресії.

Як зазначає Onet, наразі польська влада схиляється до другого сценарію.

За словами одного з міністрів, введення польських військ стало б чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

У такому разі Росії довелося б або відступити, або піти на ризик масштабної війни з усім Північноатлантичним альянсом.

Ба більший, такий крок Варшави мав би спонукати інших членів НАТО активніше долучитися до реагування на агресію та прискорити застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників.