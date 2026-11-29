Обмеження, які забороняють Польщі та її союзникам оперативно збивати російські ракети й дрони, що порушують повітряний простір країн НАТО, потрібно переглянути.

З таким закликом виступив очільник польського Бюро національної безпеки Бартош Гродецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualną Polską .

Як вважає посадовець, Варшава повинна ухвалити низку законодавчих змін, які розширять можливості польських військових для знищення російських повітряних цілей. Насамперед ідеться про спрощення процедури їхньої ідентифікації - наразі вона забирає багато часу.

Гродецький закликав не забувати, що Польща межує з країною, яка веде повномасштабну війну, а порушення її повітряного простору з боку Росії повторюються. Ба більше, раніше фіксувалися випадки появи дронів і вертольота з Калінінградської області.

Посадовець також висловився щодо можливості перехоплення російських ракет і дронів безпосередньо над територією України. За його словами, такий підхід міг би підвищити шанси на успішне знищення цілей, однак відповідне рішення має ухвалювати НАТО.

Він нагадав, що союзники вже п'ять років підтримують Україну, і зазначив, що перехоплення російських ракет над українською територією було б доцільним з погляду ефективності протиповітряної оборони.

Водночас посадовець переконаний, що НАТО не повинно залишати без відповіді випадки проникнення російських ракет і безпілотників у повітряний простір країн-членів. На його думку, бездіяльність Альянсу Москва може сприйняти як ознаку слабкості.