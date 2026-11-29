По словам источников, в Варшаве пытаются спрогнозировать возможные действия России. Польские власти склоняются к тому, что Москва может прибегнуть к ограниченному вторжению, в ходе которого попытается захватить небольшой населенный пункт вблизи границы в Литве, Латвии или Эстонии.

В правительстве Польши рассматривают два возможных варианта реагирования на такое развитие событий:

оказать странам Балтии исключительно гуманитарную помощь;

непосредственно вмешаться в противодействие российской агрессии.

Как отмечает Onet, сейчас польские власти склоняются ко второму сценарию.

По словам одного из министров, отправка польских войск стала бы четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

В таком случае России пришлось бы либо отступить, либо пойти на риск масштабной войны со всем Североатлантическим альянсом.

Более того, такой шаг Варшавы должен побудить других членов НАТО активнее подключиться к реагированию на агрессию и ускорить применение статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону союзников.