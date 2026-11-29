Польща планує відбивати атаку РФ на країни Балтії без допомоги НАТО, - Onet
Влада Польщі розглядає сценарії введення своїх військ до країн Балтії у разі російської агресії проти Литви, Латвії чи Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
За словами інсайдерів видання, у Варшаві вже намагаються спрогнозувати дії Росії. Польська влада схиляється до думки, що ворог здійснить обмежене вторгнення, під час якого може спробувати захопити невеликий населений пункт поблизу кордону в Литві, Латвії або Естонії.
В уряді Польщі розглядають два можливі варіанти реагування на такий розвиток подій:
- надати країнам Балтії лише гуманітарну допомогу;
- безпосередньо долучитися до протидії російській агресії.
Як зазначає Onet, наразі польська влада схиляється до другого сценарію.
За словами одного з міністрів, введення польських військ стало б чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.
У такому разі Росії довелося б або відступити, або піти на ризик масштабної війни з усім Північноатлантичним альянсом.
Ба більший, такий крок Варшави мав би спонукати інших членів НАТО активніше долучитися до реагування на агресію та прискорити застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 20 листопада під час масованого удару РФ по Україні три російських ракети впали на території Польщі.
На тлі останніх подій у Варшаві пояснили, чому закликають НАТО збивати російські ракети над Україною.