Польша планирует отбивать атаку РФ на страны Балтии без помощи НАТО, - Onet
Власти Польши рассматривают сценарии введения своих войск в страны Балтии в случае российской агрессии против Литвы, Латвии или Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
По словам источников, в Варшаве пытаются спрогнозировать возможные действия России. Польские власти склоняются к тому, что Москва может прибегнуть к ограниченному вторжению, в ходе которого попытается захватить небольшой населенный пункт вблизи границы в Литве, Латвии или Эстонии.
В правительстве Польши рассматривают два возможных варианта реагирования на такое развитие событий:
- оказать странам Балтии исключительно гуманитарную помощь;
- непосредственно вмешаться в противодействие российской агрессии.
Как отмечает Onet, сейчас польские власти склоняются ко второму сценарию.
По словам одного из министров, отправка польских войск стала бы четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина.
В таком случае России пришлось бы либо отступить, либо пойти на риск масштабной войны со всем Североатлантическим альянсом.
Более того, такой шаг Варшавы должен побудить других членов НАТО активнее подключиться к реагированию на агрессию и ускорить применение статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону союзников.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 20 ноября во время массированного удара РФ по Украине три российские ракеты упали на территории Польши.
На фоне последних событий в Варшаве объяснили, почему призывают НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.