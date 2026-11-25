За його словами, йдеться про невелику смугу, розташовану за кілька або кілька десятків кілометрів від східного кордону.

Відповідну постанову вже подали до Урядової програмної групи, і її мають опрацювати найближчими тижнями.

"Нам потрібна безпольотна зона на східному кордоні нашої країни. Ми хочемо, щоб таке положення набуло чинності якомога швидше. Я оцінюю, що це буде можливо наприкінці грудня або на початку січня", - заявив Томчик.

Посадовець пояснив, що створення такої зони стане додатковим фактором для польських військових під час реагування на повітряні загрози.

За його словами, це дозволить пілотам-винищувачам швидше й чіткіше ухвалювати рішення щодо цілей, які заходять у повітряний простір Польщі, зокрема з боку України.

"Це означає, що коли польський пілот-винищувач знає, що літак, наприклад, входить у польський повітряний простір з України, летить на певній висоті, з певною швидкістю та входить у безпольотну зону, відбувається радіолокаційне зображення - це є підставою для збиття такого об’єкта", - пояснив заступник міністра.

Томчик також нагадав, що два місяці тому Польща змінила процедури для пілотів і відмовилася від вимоги обов'язкової візуальної ідентифікації повітряних цілей, перейшовши до так званої позитивної ідентифікації за сукупністю факторів.

Крім того, Варшава закликатиме союзників по НАТО запровадити аналогічні правила на всьому східному фланзі Альянсу.