По его словам, речь идет о небольшой полосе, расположенной в нескольких или нескольких десятках километрах от восточной границы.

Соответствующее постановление уже подали в Правительственную программную группу, и его должны проработать в ближайшие недели.

"Нам нужна бесполетная зона на восточной границе нашей страны. Мы хотим, чтобы такое положение вступило в силу как можно скорее. Я оцениваю, что это будет возможно в конце декабря или начале января", - заявил Томчик.

Чиновник объяснил, что создание такой зоны станет дополнительным фактором для польских военных во время реагирования на воздушные угрозы.

По его словам, это позволит пилотам-истребителям быстрее и четче принимать решения по целям, которые входят в воздушное пространство Польши, в частности со стороны Украины.

"Это означает, что когда польский пилот-истребитель знает, что самолет, например, входит в польское воздушное пространство из Украины, летит на определенной высоте, с определенной скоростью и входит в бесполетную зону, происходит радиолокационное изображение - это основание для сбивания такого объекта", - пояснил замминистра.

Он также напомнил, что два месяца назад Польша изменила процедуры для пилотов и отказалась от требования обязательной визуальной идентификации воздушных целей, перейдя к так называемой положительной идентификации по совокупности факторов.

Кроме того, Варшава призывает союзников по НАТО ввести аналогичные правила на всем восточном фланге Альянса.