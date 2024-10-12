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Польща планує призупинити право біженців на притулок: в чому причина

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Польща планує призупинити право на притулок для біженців. Йдеться про тих, хто потрапляє в Польщу з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Про такі плани, як пише Politico, заявив польський прем'єр Дональд Туск, виступаючи на засіданні правлячої партії "Громадянська коаліція". Таке обмеження стане частиною нової міграційної стратегії Польщі.

У вересні Польща зафіксувала 2500 мігрантів з 

Нагадаємо, на початку жовтня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив про плани зміцнення кордону країни з Росією та Білоруссю. На будівництво укріплень планують витратити 10 млрд злотих.

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