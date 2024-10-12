Польща планує призупинити право біженців на притулок: в чому причина

Нагадаємо, на початку жовтня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив про плани зміцнення кордону країни з Росією та Білоруссю. На будівництво укріплень планують витратити 10 млрд злотих.

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