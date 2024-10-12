Польша планирует приостановить право беженцев на убежище: в чем причина

Польша планирует приостановить право на убежище для беженцев. Речь идет о тех, кто попадает в Польшу из Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
О таких планах, как пишет Politico, заявил польский премьер Дональд Туск, выступая на заседании правящей партии "Гражданская коалиция". Такое ограничение станет частью новой миграционной стратегии Польши.
В сентябре Польша зафиксировала 2500 мигрантов с
Напомним, в начале октября заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о планах по укреплению границы страны с Россией и Беларусью. На строительство укреплений планируется потратить 10 млрд злотых.
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