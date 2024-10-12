Польша планирует приостановить право беженцев на убежище: в чем причина

Напомним, в начале октября заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о планах по укреплению границы страны с Россией и Беларусью. На строительство укреплений планируется потратить 10 млрд злотых.

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