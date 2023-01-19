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Польща планує оголосити про масштабний пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Фото: Польща планує оголосити про масштабний пакет військової допомоги Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 19 січня, Польща може оголосити про масштабний пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Visegrad 24.

Зазначається, що пакет військової допомоги від Польщі буде найбільшим за весь час.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час виступу заявив, що зараз важливо підтримати Україну та переконати союзників, що така підтримка має сенс.

"Для справжньої підтримки України необхідна коаліція країн. Сподіваюся, що особливо Німеччина, яка є виробниками Leopard, передумає і приєднається", - додав Блащак.

Нагадаємо, що рішення щодо передачі танків має вирішальне значення для України через ймовірність повторного наступу Росії. Польща може передати Leopard українським воїнам не дочекавшись рішення Німеччини.

Польща розраховує, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

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