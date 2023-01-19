Польща планує оголосити про масштабний пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

У четвер, 19 січня, Польща може оголосити про масштабний пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Visegrad 24 .

Зазначається, що пакет військової допомоги від Польщі буде найбільшим за весь час.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час виступу заявив, що зараз важливо підтримати Україну та переконати союзників, що така підтримка має сенс.

"Для справжньої підтримки України необхідна коаліція країн. Сподіваюся, що особливо Німеччина, яка є виробниками Leopard, передумає і приєднається", - додав Блащак.