Польша планирует объявить о масштабном пакете военной помощи Украине, - СМИ

В четверг, 19 января, Польша может объявить о масштабном пакете военной помощи в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Visegrad 24.
Отмечается, что пакет военной помощи от Польши будет самым большим за все время.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время выступления заявил, что сейчас важно поддержать Украину и убедить союзников, что такая поддержка имеет смысл.
"Для настоящей поддержки Украины необходима коалиция стран. Надеюсь, что особенно Германия, являющаяся производителями Leopard, передумает и присоединится", - добавил Блащак.
Напомним, что решение о передаче танков имеет решающее значение для Украины из-за вероятности повторного наступления России. Польша может передать Leopard украинским воинам, не дождавшись решения Германии.
Польша рассчитывает, что европейские союзники предоставят Украине до 100 боевых танков.
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