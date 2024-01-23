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Українські біженці масово виїжджають із Польщі: які країни обирають

Польща, Варшава, Вівторок 23 січня 2024 14:20
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Українські біженці масово виїжджають із Польщі: які країни обирають Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі зменшується кількість українців, які сплачують внески до системи соціального страхування. Лише в грудні 2023 року з реєстрації в Управлінні соціального страхування (ZUS) вибули майже 7 тисяч українських громадян.

Водночас у деяких країнах Європи зростає кількість українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Останніми місяцями відтік українців із Польщі до інших європейських країн посилюється. За даними польського Управління соціального страхування (ZUS), у грудні 2023 року внески сплатили 759 тисяч українських громадян – на 6,9 тисяч осіб менше, ніж у листопаді 2023-го. Хоча найбільший спад фіксувався у січні 2023 року – тоді знялися з реєстрації у ZUS 8,2 тисячі українців.

Загалом у 2023 році кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 13,4 тисячі.

Видання Business Insider Polska зазначає, що про поступовий відтік українців із Польщі свідчать також дані Євростату. Зокрема, за даними статистичної служби, в кінці грудня у Польщі проживали 951,4 тис. осіб із тимчасовим захистом, що на 5,3 тисячі людей менше порівняно із листопадом.

Водночас дані Євростату свідчать, що у деяких країнах зафіксований значний приплив українців, які отримали статус тимчасового захисту. Це може бути підказкою, куди переїжджають українські біженці.

Найбільше зросло число українських біженців у Німеччині (на 275,4 тисячі за рік), Нідерландах (на 35,5 тисячі) і Норвегії (на 33,2 тисячі).

Найбільше біженців виїхали за рік із Чехії – у листопаді 2023 року в цій країні налічувалося на 55 тисяч менше людей із тимчасовим захистом порівняно із листопадом 2022-го.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Люди скаржилися на проблеми з житлом та роботою.

Також ми писали, що зміниться для українських біженців у Польщі в 2024 році. Розмір виплат зріс, але пільги українцям можуть скасувати.

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