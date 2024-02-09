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Польша на полгода продолжила временную защиту для украинцев

Пятница 09 февраля 2024 19:32
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Польша на полгода продолжила временную защиту для украинцев Иллюстративное фото: Польша на полгода продлила временную защиту для украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сейм Польши проголосовал за решение о продлении временной защиты для украинских военных беженцев до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prawo.pl.

Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года смогут пользоваться временной защитой еще полгода. Кроме этого, Сейм продлил налоговые льготы до конца года для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

Это означает, что беженцы по войне с Украиной, пребывание которых считается легальным, имеют, среди прочего:

  • свободный доступ к рынку труда;
  • право на пользование семейными благами;
  • доступ к медицинской помощи;
  • возможность ведения бизнеса

Однако евродепутаты не согласились продлить срок действия временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2025 г. согласно решению Совета ЕС.

Защита украинцев в Польше

Напомним, мы писали, что временную защиту в Польше могут продлить не на 6 месяцев. До 30 июня останутся разрешительные документы на жительство в Польше.

Также мы рассказывали, что украинцы массово уезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.

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