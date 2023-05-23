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Польща підтвердила готовність проводити навчання українців на F-16

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща підтвердила готовність проводити тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Польщі.

"Польща готова навчати українських пілотів на літаках F-16. Така підготовка ще не розпочалася. Я пропонував, щоб така підготовка була включена до навчальної місії ЄС, яка проводиться в Польщі... Це приклад чудовою співпраця між європейськими країнами для підтримки України", - сказав Блащак під час

Окрім того, Блащак обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом

Міністр оборони Польщі також провів розмову з питань внутрішньої торгівлі та послугпро виробництво боєприпасів на польських заводах.

"Нас запевнили, що процес буде запущено в дуже короткий час. Єврокомісія має відповідні кошти, які хоче спрямувати на інвестиції у запуск і розвиток виробничих потужностей окремих заводів. А польська оборонна промисловість є одним із європейських лідерів у виробництві боєприпасів", - сказав Блащак.

F-16

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Польща з кількома державами вже почали навчання українців на F-16. Проте у Повітряних силах України заявили, що навчання пілотів у країнах Європи ще не почалося, але триває підготовка фахівців до початку тренувань.

Зазначимо, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

Наша країна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.

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ПольщаВійна Росії проти УкраїниF-16