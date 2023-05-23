Польша подтвердила готовность проводить обучение украинцев на F-16

Польша подтвердила готовность проводить тренировки украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Польши.
"Польша готова обучать украинских пилотов на самолетах F-16. Такая подготовка еще не началась. Я предлагал, чтобы такая подготовка была включена в обучающую миссию ЕС, которая проводится в Польше... Это пример прекрасного сотрудничества между европейскими странами для поддержки Украины", - сказал Блащак во время
Кроме того, Блащак обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом
Министр обороны Польши также провел разговор по внутренней торговле и услугам о производстве боеприпасов на польских заводах.
"Нас заверили, что процесс будет запущен в очень короткое время. У Еврокомиссия есть соответствующие средства, которые она хочет направить на инвестиции в запуск и развитие производственных мощностей отдельных заводов. А польская оборонная промышленность является одним из европейских лидеров в производстве боеприпасов", - сказал Блащак.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Польша с несколькими государствами уже начали обучение украинцев на F-16. Однако в Воздушных силах Украины заявили, что обучение пилотов в странах Европы еще не началось, но длится подготовка специалистов к началу тренировок.
Отметим, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.
Наша страна хочет получить именно истребители F-16, поскольку они могут выполнять боевые задания в тылу и передовой, а также прикрывать небо как ПВО.
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