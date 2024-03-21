Польща підіймала в повітря літаки на тлі нічної ракетної атаки РФ по Україні

"Оперативне командування Республіки Польща спостерігає сьогодні вночі інтенсивну активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язану з нанесенням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із цим командування ЗС Польщі активізувало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, водночас МО Польщі постійно відслідковує ситуацію.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація була активізована, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни", - додали у збройних силах Польщі.