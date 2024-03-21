UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща підіймала в повітря літаки на тлі нічної ракетної атаки РФ по Україні

Фото: ЗС Польщі підняло авіацію на тлі ракетної атаки РФ по Україні (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Польща підняла бойову авіацію під час ракетного удару російської армії по території України в ніч на 21 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter.

"Оперативне командування Республіки Польща спостерігає сьогодні вночі інтенсивну активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язану з нанесенням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із цим командування ЗС Польщі активізувало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, водночас МО Польщі постійно відслідковує ситуацію. 

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація була активізована, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни", - додали у збройних силах Польщі.

Атака РФ в ніч на 21 березня

Росія в ніч на 21 березня атакувала Україну ракетами, під ударом був Київ. Окупанти випустили 31 ракету - 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, ракети "Іскандер-М" та "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Проте у Києві через падіння уламків збитих ракет були пошкодження, спалахнули пожежі. Зокрема, у столиці були пошкоджені будинки, дитсадок та автівки.

Також відомо, що через ворожий удар постраждали понад 10 людей, серед них дитина.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаРакетна атака