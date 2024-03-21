Польша поднимала в воздух самолеты на фоне ночной ракетной атаки РФ по Украине

"Оперативное командование Республики Польша наблюдает сегодня ночью интенсивную активность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением воздушных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим командование ВС Польши активизировало все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, в то же время МО Польши постоянно отслеживает ситуацию.

"Предупреждаем, что польская и союзническая авиация была активизирована, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в вооруженных силах Польши.