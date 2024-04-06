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Польша подняла в воздух самолеты из-за ракетной атаки РФ на Украину

Суббота 06 апреля 2024 05:35
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Польша подняла в воздух самолеты из-за ракетной атаки РФ на Украину Фото: Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Вадим Ребрина

В Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства во время ракетной атаки России против Украины взлетели военные самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Там предупредили, что польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", – говорится в сообщении.

В Оперативном командовании отметили, что начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.

Напомним, в Украине ночью 6 апреля объявлена масштабная воздушная тревога . Зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95мс.

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