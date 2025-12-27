UA

Польща підняла у небо винищувачі через ракетну атаку РФ на Україну

Фото: Польща підняла у небо винищувачі через ракетну атаку РФ на Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща сьогодні вночі, 27 грудня, піднімала у небо винищувачі через загрозу ракетної атаки росіян по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Через активність далекобійних російських повітряних сил, що завдають ударів по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі", - зазначили у Оперативному командуванні.

Зазначається, що винищувальна авіація Польщі "розпочала операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності".

"Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили залишаються готовими до реагування.

Обстріл України 27 грудня

Нагадаємо, російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками, у місті лунали гучні вибухи.

Також у Повітряних силах України повідомляли про зліт носія аеробалістичних ракет "Кинджал" – літака МіГ-31К та кілька швидкісних цілей у напрямку столиці. Моніторингові пабліки повідомляли, що окрім "Кинджалів", столиця могла перебувати під атакою ракет типу "Іскандер-К".

За даними журналістів РБК-Україна, у окремих районах столиці спостерігались перебої з електропостачанням.

