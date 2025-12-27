Польша подняла в небо истребители из-за ракетной атаки РФ на Украину

Польша сегодня ночью, 27 декабря, поднимала в небо истребители из-за угрозы ракетной атаки россиян по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
"Из-за активности дальнобойных российских воздушных сил, наносящих удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве", - отметили в Оперативном командовании.
Отмечается, что истребительная авиация Польши "начала операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности".
"Эти операции имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы остаются готовыми к реагированию.
Напомним, российские войска в ночь на 27 декабря атаковали Киев ракетами различных типов, а также ударными беспилотниками, в городе раздавались громкие взрывы.
Также в Воздушных силах Украины сообщали о взлете носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - самолета МиГ-31К и нескольких скоростных целей в направлении столицы. Мониторинговые паблики сообщали, что кроме "Кинжалов", столица могла находиться под атакой ракет типа "Искандер-К".
По данным журналистов РБК-Украина, в отдельных районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением.