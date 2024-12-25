Польща підняла літаки на тлі ракетного обстрілу України

"Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Оперативне командування, у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.