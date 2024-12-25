Польша подняла самолеты на фоне ракетного обстрела Украины

Польша активизировала военную авиацию в среду, 25 декабря. Самолеты поднялись из-за массированной российской атаки на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter).
"Внимание, из-за воздушной атаки Российской Федерации, которая может поражать объекты, расположенные в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении.
Как отмечает Оперативное командование, в Польше привели в состояние готовности боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Силы и средства направлены для обеспечения безопасности прилегающих к Украине территорий.
Известно, что еще с вечера 24 декабря российская армия запустила по Украине дроны. Ночью 25 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. Также были зафиксированы пуски баллистики.
Движение вражеских ракет фиксируют во многих регионах Украины. Оккупанты массированно обстреливают Харьков.
В Украине энергетики ввели графики отключения света из-за массированной атаки России.
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