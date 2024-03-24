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Польща підняла літаки через російську ракетну атаку на Україну

Неділя 24 березня 2024 05:38
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Польща підняла літаки через російську ракетну атаку на Україну Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Польща підняла в небо свої та союзницькі літаки через інтенсивну діяльність дальньої авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.

"Оперативне командування ЗС сьогодні ввечері спостерігає інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

У ЗС зауважили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - попередили польські військові.

В Україні вночі 24 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про 14 бортів ТУ-95МС - носіїв крилатих ракет.

У Києві в ході російської ракетної атаки пролунали вибухи. КМВА повідомляє про роботу ППО.

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