Польща підняла літаки через російську ракетну атаку на Україну

Польща підняла в небо свої та союзницькі літаки через інтенсивну діяльність дальньої авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X .

"Оперативне командування ЗС сьогодні ввечері спостерігає інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

У ЗС зауважили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - попередили польські військові.