Польща підняла літаки через російську ракетну атаку на Україну
Польща підняла в небо свої та союзницькі літаки через інтенсивну діяльність дальньої авіації РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.
"Оперативне командування ЗС сьогодні ввечері спостерігає інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.
У ЗС зауважили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.
"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - попередили польські військові.
В Україні вночі 24 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про 14 бортів ТУ-95МС - носіїв крилатих ракет.
У Києві в ході російської ракетної атаки пролунали вибухи. КМВА повідомляє про роботу ППО.
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