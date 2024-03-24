У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві в ході російської ракетної атаки пролунали вибухи. КМВА повідомляє про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і мера столиці Віталія Кличка.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
"Вибухи в столиці. Працює ППО. Не покидайте укриттів", - написав Кличко.
Доповнено о 05:42: За інформацією мера, у Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісополосі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце.
В Україні вночі 24 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про 14 бортів ТУ-95МС - носіїв крилатих ракет.
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