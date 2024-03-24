У Києві пролунали вибухи, працює ППО

У Києві в ході російської ракетної атаки пролунали вибухи. КМВА повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і мера столиці Віталія Кличка.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні. "Вибухи в столиці. Працює ППО. Не покидайте укриттів", - написав Кличко. Доповнено о 05:42: За інформацією мера, у Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісополосі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце.