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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Неділя 24 березня 2024 05:10
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО Фото: ЗРК Patriot (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві в ході російської ракетної атаки пролунали вибухи. КМВА повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і мера столиці Віталія Кличка.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

"Вибухи в столиці. Працює ППО. Не покидайте укриттів", - написав Кличко.

Доповнено о 05:42: За інформацією мера, у Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісополосі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце.

В Україні вночі 24 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про 14 бортів ТУ-95МС - носіїв крилатих ракет.

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