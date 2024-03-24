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У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: пуск крилатих ракет

Неділя 24 березня 2024 03:27
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У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: пуск крилатих ракет Фото: У більшості областей України оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні вночі 24 березня у більшості регіонів України повітряна тривога. Повітряні Сили повідомили про 14 бортів ТУ-95МС – носіїв крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

Спочатку Повітряні Сили повідомили про 4 борти ТУ-95МС з аеродрому Оленья (Мурманської області), але після їх кількість збільшилася до 14.

"Уточнення: у повітрі 14 бортів Ту-95МС", - повідомили Повітряні Сили.

Повітряні Сили попередили про загрозу мешканцям східних та південних областей України.

"Ракетна небезпека у південних та східних областях! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!", - повідомили захисники.

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: пуск крилатих ракет

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Російські атаки по Україні

Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 23 березня в деяких регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Була загроза "Шахедів".

Також вночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні з літаків Ту-95. Було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Вночі 21 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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