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Польша подняла самолеты из-за российской ракетной атаки на Украину

Воскресенье 24 марта 2024 05:38
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Польша подняла самолеты из-за российской ракетной атаки на Украину Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Польша подняла в небо свои и союзнические самолеты из-за интенсивных действий дальней авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.

"Оперативное командование ВС сегодня вечером наблюдает интенсивную деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", – говорится в сообщении.

В ВС отметили, что начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.

"Предупреждаем, что польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", – предупредили польские военные.

В Украине ночью 24 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о 14 бортах ТУ-95МС – носителях крылатых ракет.

В Киеве в ходе российской ракетной атаки раздались взрывы. КМВА сообщает о работе ПВО.

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