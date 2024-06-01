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Польща підняла авіацію через ракетну атаку по Україні

Фото: у Польщі підняли авіацію через ракетну атаку по Україні (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

У суботу, 1 червня, у Польщі підняли в небо авіацію через повітряну тривогу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Польщі у соцмережі Twitter.

Літаки Польщі та союзників наразі перебувають у польському повітряному просторі. Тому місцевих жителів попереджають про збільшення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни

Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а МО РП постійно відстежує ситуацію", - сказано у повідомленні.

Повітряна тривога 1 червня

Росія в ніч на суботу, 1 червня, підняла у небо близько чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Літаки запустили по Україні ракети, тому оголошено сигнал повітряної тривоги.

Окрім того, за декілька годин до ракетної атаки Росія запускала з півдня по території України безпілотники по типу "Шахед".

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ПольщаВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетна атака