Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Самолеты Польши и союзников находятся в польском воздушном пространстве. Поэтому местных жителей предупреждают об увеличении уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, а МО РП постоянно отслеживает ситуацию", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога 1 июня

Россия в ночь на субботу, 1 июня, подняла в небо около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты запустили по Украине ракеты, потомуобъявлен сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, за несколько часов до ракетной атаки Россия запускала с юга по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

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