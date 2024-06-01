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Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Фото: в Польше подняли авиацию из-за ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

В субботу, 1 июня, в Польше подняли в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Польши в соцсети Twitter.

Самолеты Польши и союзников находятся в польском воздушном пространстве. Поэтому местных жителей предупреждают об увеличении уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, а МО РП постоянно отслеживает ситуацию", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога 1 июня

Россия в ночь на субботу, 1 июня, подняла в небо около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты запустили по Украине ракеты, потомуобъявлен сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, за несколько часов до ракетной атаки Россия запускала с юга по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

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ПольшаВойна в УкраинеВоздушная тревогаРакетная атака