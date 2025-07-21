Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні

Зазначається, що у відповідь на агресивну активність та з метою гарантування безпеки Республіки Польща, негайно були запущені всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору.

"Розпочалося патрулювання польською та союзницькою авіацією, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження досягли найвищого рівня бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

У командуванні польської армії зазначають, що вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки громадян та захист державного кордону - особливо в районах, прилеглих до зони підвищеного ризику.

Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.