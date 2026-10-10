Польща піднімала військову авіацію під час нічної атаки РФ на Україну

Урядовий центр безпеки надіслав попередження жителям двох воєводств, які межують з Україною. У повідомленні йшлося про російський повітряний удар по українській території та дії польської військової авіації.

"УВАГА! Російський повітряний удар на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські літаки. Чекайте на подальші повідомлення", - зазначили в RCB.

Попередження отримали адресати в Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

Польські військові літаки діяли в повітряному просторі країни під час російської атаки на Україну. Операцію завершили близько 8:00 за місцевим часом.

