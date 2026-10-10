Польща піднімала військову авіацію під час нічної атаки РФ на Україну

У ніч проти 10 жовтня Польща оголосила тривогу у двох прикордонних воєводствах через російську атаку на Україну. У повітряному просторі країни діяли польські військові літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий центр безпеки Польщі (RCB).
Урядовий центр безпеки надіслав попередження жителям двох воєводств, які межують з Україною. У повідомленні йшлося про російський повітряний удар по українській території та дії польської військової авіації.
"УВАГА! Російський повітряний удар на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські літаки. Чекайте на подальші повідомлення", - зазначили в RCB.
Попередження отримали адресати в Люблінському та Підкарпатському воєводствах.
Польські військові літаки діяли в повітряному просторі країни під час російської атаки на Україну. Операцію завершили близько 8:00 за місцевим часом.
Нагадуємо, у ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Україну 160 ударними дронами, зокрема 110 реактивними. Сили ППО збили або подавили 117 безпілотників, однак зафіксували влучання на 14 локаціях.
Уранці російські дрони атакували західні області України. У Львові та Івано-Франківську пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.