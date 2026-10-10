Польша поднимала военную авиацию во время ночной атаки РФ на Украину

В ночь на 10 октября Польша объявила тревогу в двух пограничных воеводствах из-за российской атаки на Украину. В воздушном пространстве страны действовали польские военные самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши (RCB).
Правительственный центр безопасности направил предупреждение жителям двух воеводств, граничащих с Украиной. В сообщении говорилось о российском воздушном ударе по украинской территории и действиях польской военной авиации.
"ВНИМАНИЕ! Российский воздушный удар на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские самолеты. Ждите дальнейших сообщений", - отметили в RCB.
Предупреждения получили адресаты в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.
Польские военные самолеты действовали в воздушном пространстве страны во время атаки на Украину. Операцию завершили около 8:00 по местному времени.
Напомним, в ночь на 10 октября Россия атаковала Украину 160 ударными дронами, в том числе 110 реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 117 беспилотников, однако зафиксировали попадание на 14 локациях.
Утром российские дроны атаковали западные области Украины. Во Львове и Ивано-Франковске раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.